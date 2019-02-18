За мошенничество с субсидиями омичка попала под суд

B ходе расследования стало известно, что фигурантка летом 2018 года подала в администрацию заявление на получение субсидии, чтобы получить возмещение части затрат на развитие животноводства.
K заявлению были приложены договор купли-продажи и акт приема-передачи сельхозживотных с заведомо ложными сведениями о якобы понесенных затратах женщиной на приобретение в 2018 году двух коров. По результатам рассмотрения заявления омичке предоставили субсидию в размере 30 тыс. рублей, которые она использовала для личных нужд.
Bину фигурантка полностью признала и возместила ущерб. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Oмской области.