За мошенничество с субсидиями омичка попала под суд

K заявлению были приложены договор купли-продажи и акт приема-передачи сельхозживотных с заведомо ложными сведениями о якобы понесенных затратах женщиной на приобретение в 2018 году двух коров. По результатам рассмотрения заявления омичке предоставили субсидию в размере 30 тыс. рублей, которые она использовала для личных нужд.