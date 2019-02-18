В Омской школе родителей заставляют менять окна за свой счет

В паблике «Омск ВК» родители учеников 142 школы сообщили, что один из кабинетов начальных классов не оборудован проектором, а из-за плохих окон в кабинете очень низкая температура. Несмотря на выделенные школе средства, окна заставляют менять родителей.
«Школа №142 (начальные классы), давят на учителя, учитель на родителей. В классе температура 13 градусов, утром 11. Помимо окон, в нашем классе нет проектора, в программе заложено, а купить должны родители!» - негодует один из родителей учеников начальной школы.
Администрация школы, судя по скриншоту сообщения, прикрепленного к посту, обещает перевести детей в новый, оборудованный проектором класс, но при одном условии: окна они должны поменять за свой счет.