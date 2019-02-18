Город55
ГлавноеВсе новости
В Омской школе родителей заставляют менять окна за свой счет

В Омской школе родителей заставляют менять окна за свой счет

18 февраля 2019, 07:25
Фото: pixabay.com
Родители одной из омских школ в социальных сетях жалуются на холод в классах начальной школы. Однако решать проблему администрация учебного заведения предлагает родителям учеников.

В паблике «Омск ВК» родители учеников 142 школы сообщили, что один из кабинетов начальных классов не оборудован проектором, а из-за плохих окон в кабинете очень низкая температура. Несмотря на выделенные школе средства, окна заставляют менять родителей.

«Школа №142 (начальные классы), давят на учителя, учитель на родителей. В классе температура 13 градусов, утром 11. Помимо окон, в нашем классе нет проектора, в программе заложено, а купить должны родители!» - негодует один из родителей учеников начальной школы.

Администрация школы, судя по скриншоту сообщения, прикрепленного к посту, обещает перевести детей в новый, оборудованный проектором класс, но при одном условии: окна они должны поменять за свой счет.

#Новости#Школьники#Капитальный ремонт школ#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18