В Омске пожарные спасли из задымления 7 человек

Звонок с сообщением о возможном пожаре поступил в ГУ МЧС России по Омской области около 10:36. Во время прибытия огнеборцев на четвертом этаже пятиэтажного дома было сильное задымление, которое могло угрожать жизни жильцов дома. По данным ведомства, задымление могло произойти из-за замыкания в электропроводке.
Обычным путем по лестнице выходить на улицу было опасно, но некоторые жильцы рискнули и вышли на улицу сами. Однако в доме все еще оставались люди. Спасатели спасли из квартир задымленного дома 7 человек.
За помощью к специалистам скорой помощи обратилась 20-летняя девушка. Больше во время происшествия никто не пострадал.