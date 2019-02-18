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В Омске пожарные спасли из задымления 7 человек

В Омске пожарные спасли из задымления 7 человек

18 февраля 2019, 09:20
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
В минувшие выходные омские спасатели спасли из задымленного дома в Нефтяниках 7 человек.

Звонок с сообщением о возможном пожаре поступил в ГУ МЧС России по Омской области около 10:36. Во время прибытия огнеборцев на четвертом этаже пятиэтажного дома было сильное задымление, которое могло угрожать жизни жильцов дома. По данным ведомства, задымление могло произойти из-за замыкания в электропроводке.

Обычным путем по лестнице выходить на улицу было опасно, но некоторые жильцы рискнули и вышли на улицу сами. Однако в доме все еще оставались люди. Спасатели спасли из квартир задымленного дома 7 человек.

За помощью к специалистам скорой помощи обратилась 20-летняя девушка. Больше во время происшествия никто не пострадал.

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