В Омске ликвидируется компания экс-мэра и его сына

По данным ЕГРЮЛ, 13 февраля прекращена деятельность ООО «Строительное предприятие «Реконструкция» («СП «Реконструкция»). Регистрирующий орган исключил компанию из реестра из-за сведений о ней, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Решение об исключении принято 4 февраля, говорится в документах.