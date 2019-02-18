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В Омске ликвидируется компания экс-мэра и его сына

В Омске ликвидируется компания экс-мэра и его сына

18 февраля 2019, 11:21
Фото: pixabay.com
Поводом стали недостоверные сведения о строительной компании.

По данным ЕГРЮЛ, 13 февраля прекращена деятельность ООО «Строительное предприятие «Реконструкция» («СП «Реконструкция»). Регистрирующий орган исключил компанию из реестра из-за сведений о ней, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Решение об исключении принято 4 февраля, говорится в документах.

Учредителями являются мэр Омска в 2001-2005 годах Евгений Белов, его сын Виктор и предприниматель Александр Кузнецов. Директором компании выступал Андрей Аземкин. Последний, в свою очередь, значится учредителем нескольких ликвидируемых компаний.

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