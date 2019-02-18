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В Омске эвакуированы две школы

В Омске эвакуированы две школы

18 февраля 2019, 13:45
Фото: vk.com/chp55
В Омске в очередной раз начались внеплановые эвакуации.

Сегодня, 18 февраля, поступило сообщение об эвакуации школьников из СОШ №135. Детей перевели в соседнюю СОШ №42. Причина тревоги неизвестна. Ученики не знают, почему отменили уроки и пришлось экстренно покидать здание.

Также в группе «ЧП Омск» появились фото с эвакуацией школьников из СОШ №4 по улице Заозерная. Но позже выяснилось, что причиной паники оказался ложный вызов, пишет автор поста.

Напомним, несколько недель назад Омск накрыла волна эвакуаций. Информация якобы о минировании поступала в медицинские и образовательные учреждения. Всего было затронуто более 50 объектов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в учебном заведении №135 обнаружен подозрительный сверток, из-за которого временно пришлось прекратить уроки.

#Новости#Эвакуация#Общество#Омск сегодня
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