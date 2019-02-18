С 2022 года отключать горячую воду летом будут только на три дня

Чибис в сентябре 2017 года рассказывал о том, что в Минстрое рассчитывают в несколько этапов сократить сроки отключения горячей воды. Сначала сообщалось, что к 2022–​2025 годам удастся сократить срок до двух дней. В итоге Минстрой надеется вообще отменить отключение горячего водоснабжения.