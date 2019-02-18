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С 2022 года отключать горячую воду летом будут только на три дня

С 2022 года отключать горячую воду летом будут только на три дня

18 февраля 2019, 18:18
Фото: pixabay.com
Заместитель главы Минстроя Андрей Чибис рассказал, что сейчас разрабатываются технологии, которые позволят сократить сроки отключения горячей воды в летнее время.

По словам политика, миллиардных вложений такие идеи не требуют, а вот комфорт обеспечить могут. Эксперименты с сокращением уже проводились в больших микрорайонах трех городов.

«Были даже ситуации, где удалось сократить срок отключения горячей воды до трех дней», — заявил Чибис в интервью изданию «Известия». Но точной даты внедрения умных технологий чиновник не озвучил.

Чибис в сентябре 2017 года рассказывал о том, что в Минстрое рассчитывают в несколько этапов сократить сроки отключения горячей воды. Сначала сообщалось, что к 2022–​2025 годам удастся сократить срок до двух дней. В итоге Минстрой надеется вообще отменить отключение горячего водоснабжения.

#Новости#Горячая вода#Общество#Омск сегодня
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