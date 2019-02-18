«Росводоканал Омск» обновляет оборудование и спецтехнику

Ряды спецтехники водоканала в декабре прошлого года пополнили три новых автомобиля марки ГАЗ-27527. Техника высокой проходимости более функциональна и экономична в расходе топлива. Также в автопарке предприятия появилась передвижная мастерская на базе ГАЗон NEXT с дополнительным оборудованием, которая незаменима при проведении плановых работ, а также при устранении повреждений на сетях. Поступившая в компанию еще одна установка горизонтально-наклонного бурения позволит прокладывать трубопроводы диаметром до 500 мм. В самое ближайшее время новая техника будет использоваться при производстве плановых работ на городских сетях водоснабжения и водоотведения.