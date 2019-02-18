«Росводоканал Омск» обновляет оборудование и спецтехнику

Новое насосное оборудование отечественного производства не имеет аналогов в России и было изготовлено в единственном экземпляре. За счет высокого коэффициента полезного действия агрегат способен перекачивать 9500 кубометров воды в час. А его ключевым преимуществом является низкое, по сравнению с аналогами, потребление электроэнергии. Только за счет установки одного насосного агрегата предприятие планирует экономить около 4,5 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Уже этой весной новое оборудование будет подавать ресурс с водозаборных сооружений на очистные сооружения водопровода.
Ряды спецтехники водоканала в декабре прошлого года пополнили три новых автомобиля марки ГАЗ-27527. Техника высокой проходимости более функциональна и экономична в расходе топлива. Также в автопарке предприятия появилась передвижная мастерская на базе ГАЗон NEXT с дополнительным оборудованием, которая незаменима при проведении плановых работ, а также при устранении повреждений на сетях. Поступившая в компанию еще одна установка горизонтально-наклонного бурения позволит прокладывать трубопроводы диаметром до 500 мм. В самое ближайшее время новая техника будет использоваться при производстве плановых работ на городских сетях водоснабжения и водоотведения.
«Последние четыре года Омский водоканал системно обновляет автопарк и другое энергоемкое оборудование. Мы внедряем современные агрегаты, установки, приобретаем современную автотранспортную технику. Именно такая политика позволяет нам эффективно работать в рамках, ограниченных тарифным регулированием», — рассказал генеральный директор АО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест.