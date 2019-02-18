Город55
ГлавноеВсе новости
Работники предприятия «Николаевское» получили зарплату через суд

Работники предприятия «Николаевское» получили зарплату через суд

18 февраля 2019, 11:08
Фото: pixabay.com
Прокуратура Черлакского района Омской области проверила законность выплаты заработной платы на предприятии ООО «Николаевское».

Согласно данным проверки, за декабрь 2018 года 246 работников не получили полагающуюся зарплату. Образовался долг в размере 3,6 млн рублей. В связи с нарушениями прокуратура внесла директору предприятия представление, требуя устранить нарушения. В суд предъявлены заявления о взыскании просроченной задолженности, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Помимо этого, в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в суд. Сейчас долг перед работниками полностью погашен.

#Новости#Решение суда#Прокуратура Омской области#Зарплата#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18