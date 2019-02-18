Работники предприятия «Николаевское» получили зарплату через суд

Согласно данным проверки, за декабрь 2018 года 246 работников не получили полагающуюся зарплату. Образовался долг в размере 3,6 млн рублей. В связи с нарушениями прокуратура внесла директору предприятия представление, требуя устранить нарушения. В суд предъявлены заявления о взыскании просроченной задолженности, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.