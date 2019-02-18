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Пьяный житель Липецкой области попытался откупиться от омских ГАИшников

Пьяный житель Липецкой области попытался откупиться от омских ГАИшников

18 февраля 2019, 17:45
Фото: pixabay.com
В Октябрьском округе Омска нетрезвый водитель из Липецкой области попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Теперь на него завели уголовное дело и ему грозит более жесткий штраф.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль «Ивеко» на улице Барабинской. За рулем оказался 67-летний житель Липецкой области с признаками алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина управляет автомобилем в нетрезвом виде.

На водителя сотрудники ГИБДД составили протокол по соответствующей статье, но мужчина не захотел лишаться прав и предложил полицейским 50 тыс. рублей за непривлечение его к ответственности. Мужчину предупредили о том, что дача взятки должностному лицу – уголовная статья. Водитель проигнорировал предупреждение и оставил деньги в бардачке патрульного автомобиля.

Госавтоинспекторы незамедлительно покинули салон авто, закрыли машину для сохранения вещественных доказательств и вызвали следственно-оперативную группу. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, подозреваемого в даче взятке задержали, материалы уголовного дела переданы в следственные органы.

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