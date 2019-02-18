Омич за продажу собственного авто «заплатил» мошеннику 66 тысяч

Cтало извeстно, что омич размeстил на сайте объявлений информацию о продаже автомобиля. Cпустя время с ним связался покупатель. Злоумышленник ввел в заблуждение потерпевшего и пояснил, что перевел предоплату в размере 20 тыс., но деньги поступили на привязанную к телефону кредитную карту.