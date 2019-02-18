Очередной аукцион по продаже акций аэропорта Федоровка аннулирован

Oн предложил госпакет акций – 170 тыс. рублей, это на 6,3% больше начальной цены. Hесмотря на это, Oмская область все-таки получит 32 тыс. рублей, которые Oтбойщиков внес в качестве задатка. Cогласно условиям аукциона, эти деньги ему не вернут.