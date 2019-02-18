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Незнакомки вынесли из квартиры добродушной пенсионерки шубу и золотые сережки

Незнакомки вынесли из квартиры добродушной пенсионерки шубу и золотые сережки

18 февраля 2019, 16:57
Фото: pixabay.com
Недавно за помощью в полицию обратилась 79-летняя жительница Ленинского округа. Женщина просила найти злоумышленниц, которые украли у нее норковую шубу и золотые сережки.

Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что по улице Всеволода Иванова к ней подошли две незнакомые женщины и после недолгой беседы напросились к ней на чай. Женщина любезно пригласила их к себе домой, и пока разогревала чайник и накрывала стол на кухне, незнакомки ждали ее в комнате.

После чаепития женщины поспешили к выходу. Одна из них захватила норковую шубу хозяйки и сказала, что ненадолго отдаст ее на реставрацию. Позже пенсионерка обнаружила, что новые знакомые забрали из квартиры и ее золотые серьги.

По заявлению пенсионерки завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить личность мошенниц, пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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