Незнакомки вынесли из квартиры добродушной пенсионерки шубу и золотые сережки

Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что по улице Всеволода Иванова к ней подошли две незнакомые женщины и после недолгой беседы напросились к ней на чай. Женщина любезно пригласила их к себе домой, и пока разогревала чайник и накрывала стол на кухне, незнакомки ждали ее в комнате.