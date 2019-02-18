Автоледи на «Мерседесе» въехала в машину с ребенком в центре Омска

В субботу около 22:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии на улице 10 лет Октября. Столкнулись «Мерседес» и «Ниссан Блюберд».
За рулем «Мерседеса» оказалась 37-летняя женщина, которая, по данным омской Госавтоинспекции, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ниссаном». В результате аварии пострадали водитель второй машины и его пассажир – 12-летняя девочка. Они обратились в медучреждение за помощью.
В соцсетях очевидцы сообщают, что пострадавших из «Ниссана» унесли в автомобиль скорой помощи на носилках.