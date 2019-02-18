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Автоледи на «Мерседесе» въехала в машину с ребенком в центре Омска

Автоледи на «Мерседесе» въехала в машину с ребенком в центре Омска

18 февраля 2019, 08:50
Фото: vk.com/chp55
Накануне в центре Омска произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

В субботу около 22:30 в дежурную часть ГИБДД сообщили об аварии на улице 10 лет Октября. Столкнулись «Мерседес» и «Ниссан Блюберд».

За рулем «Мерседеса» оказалась 37-летняя женщина, которая, по данным омской Госавтоинспекции, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ниссаном». В результате аварии пострадали водитель второй машины и его пассажир – 12-летняя девочка. Они обратились в медучреждение за помощью.

В соцсетях очевидцы сообщают, что пострадавших из «Ниссана» унесли в автомобиль скорой помощи на носилках.

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