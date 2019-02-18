Автоледи на «Мерседесе» въехала в машину с ребенком в центре Омска

За рулем «Мерседеса» оказалась 37-летняя женщина, которая, по данным омской Госавтоинспекции, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ниссаном». В результате аварии пострадали водитель второй машины и его пассажир – 12-летняя девочка. Они обратились в медучреждение за помощью.