Aliexpress разыграет авто и годовой запас бензина

Как сообщает Newsnn.ru, в ближайший месяц у Aliexpress пройдет розыгрыш крупных подарков, среди которых новая машина, кругосветное путешествие и запас топлива на целый год. Представители Aliexpress отмечают, что это самый крупный розыгрыш за всю историю компании - на него было выделено 100 миллионов рублей.
Однако для того, чтобы получить заветный приз, придется проявить творческие способности. Для участия в конкурсе организаторы предлагают написать историю о самой необычной покупке с Aliexpress или рассказать о том, как компания повлияла на вашу жизнь. Все истории будут публиковаться в официальных сообществах компании, поэтому ознакомиться с ними сможет каждый. А самые яркие рассказчики могут стать героем и лицом компании.
К примеру, в прошлом году лицом компании стала обычный почтальон из Дмитрова, которая рассказала, как доставляет посылки из Aliexpress на коне. Организаторы оценили ее рассказ и пригласили женщину поучаствовать в качестве героя компании во время осенних распродаж.