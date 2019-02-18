Aliexpress разыграет авто и годовой запас бензина

Однако для того, чтобы получить заветный приз, придется проявить творческие способности. Для участия в конкурсе организаторы предлагают написать историю о самой необычной покупке с Aliexpress или рассказать о том, как компания повлияла на вашу жизнь. Все истории будут публиковаться в официальных сообществах компании, поэтому ознакомиться с ними сможет каждый. А самые яркие рассказчики могут стать героем и лицом компании.