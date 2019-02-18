Город55
ГлавноеВсе новости
Aliexpress разыграет авто и годовой запас бензина

Aliexpress разыграет авто и годовой запас бензина

18 февраля 2019, 18:21
Фото: pxhere.com
Сегодня в погоне за вниманием покупателя компании идут на самые изощренные способы привлечения. Но в мире, где каждый день на потенциального клиента падает по несколько сотен предложений, очень трудно отличиться. Однако компания Aliexpress смогла это сделать розыгрышем среди своих клиентов годового запаса бензина.

Как сообщает Newsnn.ru, в ближайший месяц у Aliexpress пройдет розыгрыш крупных подарков, среди которых новая машина, кругосветное путешествие и запас топлива на целый год. Представители Aliexpress отмечают, что это самый крупный розыгрыш за всю историю компании - на него было выделено 100 миллионов рублей.

Однако для того, чтобы получить заветный приз, придется проявить творческие способности. Для участия в конкурсе организаторы предлагают написать историю о самой необычной покупке с Aliexpress или рассказать о том, как компания повлияла на вашу жизнь. Все истории будут публиковаться в официальных сообществах компании, поэтому ознакомиться с ними сможет каждый. А самые яркие рассказчики могут стать героем и лицом компании.

К примеру, в прошлом году лицом компании стала обычный почтальон из Дмитрова, которая рассказала, как доставляет посылки из Aliexpress на коне. Организаторы оценили ее рассказ и пригласили женщину поучаствовать в качестве героя компании во время осенних распродаж.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18