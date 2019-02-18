35 омских депутатов занесли в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия

А также депутаты Мушег Испирян и Нина Тачетдинова из Белоярского сельского поселения Тевризского района, Адильбек Канапинов из Утинского сельского поселения Называевского района, Карасева Ольга и Светлана Надточий из Рощинского сельского поселения Горьковского района, Олег Колесников из Смирновского сельского поселения Нижнеомского района, Александр Краснок из Атрачинского сельского поселения Тюкалинского района, Валерий Молчанов из Горьковского муниципального района, Сергей Мухлаев из Новотроицкого сельского поселения Саргатского района, Лидия Непомнящая из Николаевского сельского поселения Черлакского района, Надежда Овчеренко и Александр Шайдоров из Старосолдатского сельского поселения Тюкалинского района, Тамара Оровер из Новоуйского сельского поселения Седельниковского района, Игорь Плохотнюк из Краснознаменского сельского поселения Москаленского района, Виктор Попиченко из Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского района, Елена Порокина из Пановского сельского поселения Усть-Ишимского района, Павел Тарасов из Хомутинского сельского поселения Нижнеомского района, Сергей Шадрин из Саргатского городского поселения Саргатского района, Иван Янченко из Новоуральского сельского поселения Палоградского района.