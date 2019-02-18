35 омских депутатов занесли в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия

Обновлен федеральный реестр госслужащих, депутатов, уволенных за нарушения. Ранее Город55 сообщал, что в него занесли 10 местных депутатов и патологоанатома. 13 февраля в него занесли еще 35 омских депутатов, прекративших полномочия до начала 2019 года.
Среди них депутаты Арман Абдрахманов из Паутовского сельского поселения Нижнеомского района, Елена Андронова и Константин Иноземцев из Комсомольского сельского поселения Омского района, Мухтар Баймуратов из Медвежинского сельского поселения Исилькульского района, Канат Баялинов из Целинного сельского поселения Русско-Полянского района, Евгений Безгеймер и Галина Гусманова из Калининского сельского поселения Омского района, Манарбек Бельгибаев из Ореховского сельского поселения Одесского района, Владимир Гекман и Татьяна Панько из Кутузовского сельского поселения Шербакульского района, Наталья Гольнева и Ирина Кирносова из Ситниковского сельского поселения Нижнеомского района, Александр Джусь из Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского района, Галина Жаринова из Саратовского сельского поселения Седельниковского района, Ильинский Михаил и Роман Чукреев из Тюкалинска.
А также депутаты Мушег Испирян и Нина Тачетдинова из Белоярского сельского поселения Тевризского района, Адильбек Канапинов из Утинского сельского поселения Называевского района, Карасева Ольга и Светлана Надточий из Рощинского сельского поселения Горьковского района, Олег Колесников из Смирновского сельского поселения Нижнеомского района, Александр Краснок из Атрачинского сельского поселения Тюкалинского района, Валерий Молчанов из Горьковского муниципального района, Сергей Мухлаев из Новотроицкого сельского поселения Саргатского района, Лидия Непомнящая из Николаевского сельского поселения Черлакского района, Надежда Овчеренко и Александр Шайдоров из Старосолдатского сельского поселения Тюкалинского района, Тамара Оровер из Новоуйского сельского поселения Седельниковского района, Игорь Плохотнюк из Краснознаменского сельского поселения Москаленского района, Виктор Попиченко из Новотроицкого сельского поселения Нижнеомского района, Елена Порокина из Пановского сельского поселения Усть-Ишимского района, Павел Тарасов из Хомутинского сельского поселения Нижнеомского района, Сергей Шадрин из Саргатского городского поселения Саргатского района, Иван Янченко из Новоуральского сельского поселения Палоградского района.
Добавим, утрата доверия грозит депутату омского Заксобрания Сергею Калинину: у него и его супруги обнаружили иностранные счета, запрещенные при таком статусе.