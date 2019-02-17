Омский предприниматель хочет через суд взыскать полмиллиона сам у себя

Индивидуальный предприниматель Юрий Воробьев потребовал от «Галерея Медиа Омск» Юрия Воробьева порядка 536 тыс. рублей. Суд рассмотрит дело 25 февраля, в следующий понедельник.
Обоснование требований в иске отсутствует, но есть вероятность того, что деньги предприниматель хочет взыскать в качестве вознаграждения за работу управляющего - индивидуального предпринимателя, на должность которого он сам себя и утвердил.
Отметим, что ООО«Галерея Медиа Омск» является частью группы компаний «Галерея медиа», работающей на рынках медиа 12 регионов Российской Федерации.