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Омский предприниматель хочет через суд взыскать полмиллиона сам у себя

Омский предприниматель хочет через суд взыскать полмиллиона сам у себя

17 февраля 2019, 15:20
Фото: pixabay.com
Еще 24 января в Арбитражный суд обратился омский предприниматель Юрий Воробьев с иском к ООО «Галерея Медиа Омск», единоличным учредителем которого он сам и является.

Индивидуальный предприниматель Юрий Воробьев потребовал от «Галерея Медиа Омск» Юрия Воробьева порядка 536 тыс. рублей. Суд рассмотрит дело 25 февраля, в следующий понедельник.

Обоснование требований в иске отсутствует, но есть вероятность того, что деньги предприниматель хочет взыскать в качестве вознаграждения за работу управляющего - индивидуального предпринимателя, на должность которого он сам себя и утвердил.

Отметим, что ООО«Галерея Медиа Омск» является частью группы компаний «Галерея медиа», работающей на рынках медиа 12 регионов Российской Федерации.

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