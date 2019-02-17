Омичей пугают странные поджоги на окраине города (фото)

Ветхое, расселенное жилье, по их словам, уже который раз внезапно загорается в одно и то же время. Об этом в паблике «ЧП Омск» написал один из жителей микрорайона.
«Сегодня около четырех часов утра в микрорайоне Береговой по улице Комсомольский проспект был сожжен очередной расселенный дом. Зарево и треск перепугало полпоселка. Это уже четвертый сожженный дом за последние несколько месяцев. В то, что это совпадение, уже слабо верится. Поскольку все дома были сожжены примерно в одно и то же время. Рядом с этими домами находятся еще жилые дома и деревянные постройки. Это все может привести к тяжелым последствиям!» - рассказал житель микрорайона.
Кроме треска, местные жители опасаются, что огонь с таких костров может перейти на соседние здания. Рядом с аварийными постройками находятся другие жилые дома и деревянные постройки, а также деревья и зеленые насаждения.
Сами омичи предполагают, что так администрация может «сносить» аварийные постройки. В комментариях местные жители негодуют оттого, что дома просто сжигают, а не разбирают на дрова или стройматериалы.