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Омичей пугают странные поджоги на окраине города (фото)

Омичей пугают странные поджоги на окраине города (фото)

17 февраля 2019, 09:40
Фото: vk.com/chp55
Омичи обеспокоены странными утренними поджогами в микрорайоне Береговой.

Ветхое, расселенное жилье, по их словам, уже который раз внезапно загорается в одно и то же время. Об этом в паблике «ЧП Омск» написал один из жителей микрорайона.

«Сегодня около четырех часов утра в микрорайоне Береговой по улице Комсомольский проспект был сожжен очередной расселенный дом. Зарево и треск перепугало полпоселка. Это уже четвертый сожженный дом за последние несколько месяцев. В то, что это совпадение, уже слабо верится. Поскольку все дома были сожжены примерно в одно и то же время. Рядом с этими домами находятся еще жилые дома и деревянные постройки. Это все может привести к тяжелым последствиям!» - рассказал житель микрорайона.

Кроме треска, местные жители опасаются, что огонь с таких костров может перейти на соседние здания. Рядом с аварийными постройками находятся другие жилые дома и деревянные постройки, а также деревья и зеленые насаждения.

Сами омичи предполагают, что так администрация может «сносить» аварийные постройки. В комментариях местные жители негодуют оттого, что дома просто сжигают, а не разбирают на дрова или стройматериалы.

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