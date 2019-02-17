Омичей пугают странные поджоги на окраине города (фото)

«Сегодня около четырех часов утра в микрорайоне Береговой по улице Комсомольский проспект был сожжен очередной расселенный дом. Зарево и треск перепугало полпоселка. Это уже четвертый сожженный дом за последние несколько месяцев. В то, что это совпадение, уже слабо верится. Поскольку все дома были сожжены примерно в одно и то же время. Рядом с этими домами находятся еще жилые дома и деревянные постройки. Это все может привести к тяжелым последствиям!» - рассказал житель микрорайона.