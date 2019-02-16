Женщины в ОК в пять раз активнее отправляли «валентинки» 14 февраля

Количество людей, которые отправляли подарки в эти дни, выросло на 50 процентов: с 8 миллионов человек в 2018 году до 12 миллионов в 2019 году. Получателей подарков было больше, их число выросло за год с 21 до 27 миллионов. В среднем каждый из пользователей посылал более 10 валентинок. При этом среднее число полученных подарков на одного пользователя было меньше – порядка пяти.