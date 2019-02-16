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Женщины в ОК в пять раз активнее отправляли «валентинки» 14 февраля

Женщины в ОК в пять раз активнее отправляли «валентинки» 14 февраля

16 февраля 2019, 12:01
Фото: pixabay.com
Одноклассники проанализировали, как пользователи поздравляли друг друга в День всех влюбленных с помощью виртуальных подарков в соцсети.

Выяснилось, что женщины отправили в 5 раз больше подарков-валентинок, чем мужчины. Интерес к празднику в ОК растет – в этом году пользователи в два раза чаще поздравляли своих близких и друзей, при этом отправляли подарки не только 14 февраля, но и за день до этого. Всего за два дня в ОК было отправлено 213 миллионов подарков.

Количество людей, которые отправляли подарки в эти дни, выросло на 50 процентов: с 8 миллионов человек в 2018 году до 12 миллионов в 2019 году. Получателей подарков было больше, их число выросло за год с 21 до 27 миллионов. В среднем каждый из пользователей посылал более 10 валентинок. При этом среднее число полученных подарков на одного пользователя было меньше – порядка пяти.

В 2019 году популярность праздника выросла не только в России в целом, но и в отдельных регионах. Например, в 2018 году Екатеринбург занимал только пятое место по числу отправленных валентинок в ОК, а в 2019-м стал вторым. Впервые в рейтинг ​топ-10 регионов по популярности Дня всех влюбленных попала Казань.

#Новости#Общество
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