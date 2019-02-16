Город55
ГлавноеВсе новости
В Роспотребнадзоре объяснили, почему в домах омичей из крана шла зеленая вода

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в домах омичей из крана шла зеленая вода

16 февраля 2019, 11:40
Фото: pixabay.com
В омском Управлении Роспотребнадзора проверили информацию о зеленой воде, льющейся из крана в доме №20 по улице Краснознаменная.

Как оказалось, неудовлетворительное состояние воды появилось из-за технических неполадок в системе теплоснабжения.

«В ходе обследования установлено, что в результате выхода из строя теплообменника для подогрева горячей воды, установленного в подвале жилого дома, произошло попадание сетевой воды из системы отопления данного жилого дома в систему горячего водоснабжения», - пояснили в Управлении.

Сейчас в жилом доме отключили горячую воду. Ее подачу возобновят, когда все неполадки в системе отопления будут устранены.

Кроме этого, воду из-под крана специалисты проверили на санитарно-химические и микробиологические показатели. Качество воды, по данным ведомства, соответствуют норме.

#Новости#Отключение воды#Вода#Водоснабжение#Отопление#Водопровод#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18