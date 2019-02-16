В Роспотребнадзоре объяснили, почему в домах омичей из крана шла зеленая вода

Как оказалось, неудовлетворительное состояние воды появилось из-за технических неполадок в системе теплоснабжения.
«В ходе обследования установлено, что в результате выхода из строя теплообменника для подогрева горячей воды, установленного в подвале жилого дома, произошло попадание сетевой воды из системы отопления данного жилого дома в систему горячего водоснабжения», - пояснили в Управлении.
Сейчас в жилом доме отключили горячую воду. Ее подачу возобновят, когда все неполадки в системе отопления будут устранены.
Кроме этого, воду из-под крана специалисты проверили на санитарно-химические и микробиологические показатели. Качество воды, по данным ведомства, соответствуют норме.