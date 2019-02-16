Омск вошел в пятерку самых бесперспективных для молодежи городов

Рейтинг городов, которые покидают россияне в возрасте от 20 до 24 лет, составил руководитель консалтинговой группы «Ресурсинформ» Илья Репин на основании данных Росстата.
Лидером среди городов, в которых не задерживается молодежь, стал Красноярск. Здесь, по данным на 2017 год, из 1000 местных жителей в возрасте 20-24 года уезжало из города 50 человек. Немногим меньше молодежь уезжает из Перми и Уфы.
Омск оказался на 4-м месте. Из 1000 человек в среднем из города уезжает 20. Пятерку городов, откуда при любой возможности уезжает молодежь, замыкает Нижний Новгород.
«Характер миграционных потоков вполне отражает «привлекательность» территории для жизни. Поскольку молодежь 20-24 лет в наименьшей мере привязана к территории, то миграционный поток в данной возрастной группе является наиболее чувствительным к изменению «привлекательности» территории для жизни. В докризисный период до 2014 года включительно все города-миллионники притягивали молодежь. С 2015 года молодежь стала с ежегодным ускорением уезжать», - подчеркнул Илья Репин на своей странице в Facebook.