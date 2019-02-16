Омск вошел в пятерку самых бесперспективных для молодежи городов

«Характер миграционных потоков вполне отражает «привлекательность» территории для жизни. Поскольку молодежь 20-24 лет в наименьшей мере привязана к территории, то миграционный поток в данной возрастной группе является наиболее чувствительным к изменению «привлекательности» территории для жизни. В докризисный период до 2014 года включительно все города-миллионники притягивали молодежь. С 2015 года молодежь стала с ежегодным ускорением уезжать», - подчеркнул Илья Репин на своей странице в Facebook.