Омичка обратилась в полицию через три недели после угона авто

За рулем иномарки в момент столкновения оказался знакомый омички. Он вытащил из кармана куртки женщины ключи и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Однако далеко уехать ему не удалось: на улице Менделеева он не справился с управлением и въехал в припаркованные на обочине «КИА» и «Шкоду».