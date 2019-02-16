Омичка обратилась в полицию через три недели после угона авто

Полицейским женщина рассказала, что автомобиль у нее угнали еще 27 января этого года. Женщина припарковала свою «Тойоту» у дома знакомых на улице Бородина, а через какое-то время ей позвонили из Госавтоинспекции и сообщили, что автомобиль попал в ДТП.
За рулем иномарки в момент столкновения оказался знакомый омички. Он вытащил из кармана куртки женщины ключи и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Однако далеко уехать ему не удалось: на улице Менделеева он не справился с управлением и въехал в припаркованные на обочине «КИА» и «Шкоду».
Виновник аварии пообещал восстановить машину за свой счет, однако спустя 10 суток административного ареста свои обещания так и не выполнил. Тогда омичка обратилась в правоохранительные органы.
В пресс-службе УМВД России по Омску сообщили, что сейчас дознавателем отдела полиции расследуется дело по статье «Угон» в отношении 32-летнего жителя Нефтяников.