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Омичка обратилась в полицию через три недели после угона авто

Омичка обратилась в полицию через три недели после угона авто

16 февраля 2019, 12:50
Фото: 55.мвд.рф
В городской отдел полиции №7 накануне обратилась омичка и заявила об угоне своего авто.

Полицейским женщина рассказала, что автомобиль у нее угнали еще 27 января этого года. Женщина припарковала свою «Тойоту» у дома знакомых на улице Бородина, а через какое-то время ей позвонили из Госавтоинспекции и сообщили, что автомобиль попал в ДТП.

За рулем иномарки в момент столкновения оказался знакомый омички. Он вытащил из кармана куртки женщины ключи и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. Однако далеко уехать ему не удалось: на улице Менделеева он не справился с управлением и въехал в припаркованные на обочине «КИА» и «Шкоду».

Виновник аварии пообещал восстановить машину за свой счет, однако спустя 10 суток административного ареста свои обещания так и не выполнил. Тогда омичка обратилась в правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Омску сообщили, что сейчас дознавателем отдела полиции расследуется дело по статье «Угон» в отношении 32-летнего жителя Нефтяников.

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