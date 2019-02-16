Мэрия Омска потратит 800 тысяч рублей на социологические опросы

Соответствующий документ появился на портале госзакупок. Согласно открытым данным, на 4 исследования «мнения населения по вопросам местного значения» из регионального бюджета выделят 800 тыс. рублей. Какими будут вопросы социсследования, пока неизвестно, но в документах указано, что опрос будет проводиться поквартирно.