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Мэрия Омска потратит 800 тысяч рублей на социологические опросы

Мэрия Омска потратит 800 тысяч рублей на социологические опросы

16 февраля 2019, 16:30
Фото: pixabay.com
В марте этого года Администрация Омска намерена потратить 800 тыс. рублей на проведение социологических опросов среди жителей города.

Соответствующий документ появился на портале госзакупок. Согласно открытым данным, на 4 исследования «мнения населения по вопросам местного значения» из регионального бюджета выделят 800 тыс. рублей. Какими будут вопросы социсследования, пока неизвестно, но в документах указано, что опрос будет проводиться поквартирно.

Участвовать в аукционе могут только социально направленные некоммерческие организации и малые предприятия. Организации, заинтересованные в проектах, могут подать заявки до 13 марта этого года. Ответственного за проведение соцопросов выберут 19 марта.

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