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За поврежденную ногу омичка отсудила у городского парка 80 тысяч рублей

За поврежденную ногу омичка отсудила у городского парка 80 тысяч рублей

15 февраля 2019, 18:27
Фото: pxhere.com
В Советском районном суде приняли решение по иску омички, которая 4 года назад из-за неочищенных ступенек в городском парке повредила ногу.

Случай произошел в апреле 2015 года: омичка вышла на пробежку в парк 30-летия ВЛКСМ и, спускаясь по заледеневшим ступенькам, поскользнулась и травмировала ногу. Травма оказалась серьезной, и пострадавшей понадобилась операция. Как следует из материалов дела, до сих пор нога девушки не восстановилась.

Представители парка утверждают, что страдания от невозможности вести обычный образ жизни девушкой преувеличены, а операция понадобилась из-за нарушения рекомендаций врача.

Доводы ответчика Советский районный суд отклонил и пришел к выводу, что девушка упала именно из-за ненадлежащей уборки территории парка. Парк должен будет выплатить омичке компенсацию морального вреда и лечения в общей сумме почти 81 тыс. рублей.

#Новости#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парки#Природные парки#Парки и скверы#Общество#Омск сегодня
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