За поврежденную ногу омичка отсудила у городского парка 80 тысяч рублей

Случай произошел в апреле 2015 года: омичка вышла на пробежку в парк 30-летия ВЛКСМ и, спускаясь по заледеневшим ступенькам, поскользнулась и травмировала ногу. Травма оказалась серьезной, и пострадавшей понадобилась операция. Как следует из материалов дела, до сих пор нога девушки не восстановилась.
Представители парка утверждают, что страдания от невозможности вести обычный образ жизни девушкой преувеличены, а операция понадобилась из-за нарушения рекомендаций врача.
Доводы ответчика Советский районный суд отклонил и пришел к выводу, что девушка упала именно из-за ненадлежащей уборки территории парка. Парк должен будет выплатить омичке компенсацию морального вреда и лечения в общей сумме почти 81 тыс. рублей.