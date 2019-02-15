За поврежденную ногу омичка отсудила у городского парка 80 тысяч рублей

Случай произошел в апреле 2015 года: омичка вышла на пробежку в парк 30-летия ВЛКСМ и, спускаясь по заледеневшим ступенькам, поскользнулась и травмировала ногу. Травма оказалась серьезной, и пострадавшей понадобилась операция. Как следует из материалов дела, до сих пор нога девушки не восстановилась.