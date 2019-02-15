За дорожной обстановкой на омской «трассе смерти» будет следить беспилотник

Оперативно-профилактическое мероприятие «Трасса» сотрудники Управления проведут для стабилизации дорожной обстановки и предотвращения аварийных ситуаций.
«Во время патрулирования летательный аппарат транслирует видеоинформацию о дорожной ситуации на экран, находящийся в специализированном автомобиле. Сотрудники ГИБДД в режиме «онлайн» осуществляют мониторинг и в случае выявления нарушений правил дорожного движения принимают меры для остановки транспортного средства и процессуальное решение в отношении водителя», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, в выходные дни на трассе Омск - Тюмень планируется провести рейд по большегрузным автомобилям, чтобы исключить нарушение ими скоростного режима и совершение необдуманных маневров на дороге.