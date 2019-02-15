Volkswagen Tiguan All Inclusive – новые опции по привлекательной цене

Набор опций, входящий в версию All Inclusive, включает в себя новые детали внешнего и внутреннего оборудования: электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с подогревом, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, тканевая отделка Rhombus, комфортные сиденья, поясничный подпор для передних сидений, подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, ящики для хранения под передними креслами, складные столики в спинках передних кресел, а также внутреннее зеркало заднего вида с авто-затемнением. Помимо этого, стала доступна окраска кузова с эффектом металлик.