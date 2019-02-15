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Posted 15 февраля 2019,, 05:55

Published 15 февраля 2019,, 05:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Volkswagen Tiguan All Inclusive – новые опции по привлекательной цене

15 февраля 2019, 05:55
→ Версия Tiguan All Inclusive с расширенным набором опций от 1.499.000 рублей* → Пакет Plus для еще большего комфорта

Марка Volkswagen представляет ограниченную серию бестселлера сегмента кроссоверов – Tiguan All Inclusive. Версия предлагается для моделей с двигателем мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или силовым агрегатом мощностью 150 л.с. в паре с АКПП.

Набор опций, входящий в версию All Inclusive, включает в себя новые детали внешнего и внутреннего оборудования: электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с подогревом, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, тканевая отделка Rhombus, комфортные сиденья, поясничный подпор для передних сидений, подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, ящики для хранения под передними креслами, складные столики в спинках передних кресел, а также внутреннее зеркало заднего вида с авто-затемнением. Помимо этого, стала доступна окраска кузова с эффектом металлик.

Volkswagen Tiguan All Inclusive также оснащается центральным замком Safelock с дистанционным управлением и двумя складными ключами, противоугонной системой Plus с датчиком присутствия в салоне, автокорректором фар, датчиком дождя, автоматическим управлением ближним светом фар, режимом дневного света фар и функцией Coming Home/Leaving Home, двумя портами USB в центральной консоли и одним USB-портом для задних пассажиров, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади, Brake Assist, аудиосистемой Composition Media с цветным дисплеем 8’’ и интерфейсом App-Connect.

В качестве опции для заказа стал доступен пакет Plus, включающий в себя систему бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, а также электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close.

*(Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Volkswagen Tiguan ALL INCLUSIVE (Ол инклюзив) 125 л.с. TSI 2WD за счет предоставления Официальным дилером Volkswagen специальной цены в период с 01.02 по 28.02.2019 г.)

Более подробную информацию Вы можете узнать в отделе продаж «Евротехцентра».

Официальный дилер Volkswagen в городе Омске «Евротехцентр»

Телефон отдела продаж: 7(3812) 69-80-31

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