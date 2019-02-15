В январе омичи чаще всего болели ветрянкой, чесоткой и пневмонией

За первый месяц 2019 года в регионе было зарегистрировало 44 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в этом году составил 1931,9 на 100 тыс. населения. По сравнению с прошлогодним январем это число увеличилось в 1,2 раза.
Кроме этого, в Омской области специалисты наблюдают спад заболеваемости скарлатиной – в 1,9 раза, менингококковой инфекцией – в 2,5 раза, хроническими вирусными гепатитами – в 1,8 раза, носительством вирусного гепатита В – в 25 раз.
За прошедший январь в области не было зарегистрировано ни одного случая брюшного тифа, дизентерии, дифтерии, полиомиелита, столбняка, кори, краснухи, острого вирусного гепатита В, малярии и трихофитии.