В январе омичи чаще всего болели ветрянкой, чесоткой и пневмонией

За первый месяц 2019 года в регионе было зарегистрировало 44 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в этом году составил 1931,9 на 100 тыс. населения. По сравнению с прошлогодним январем это число увеличилось в 1,2 раза.