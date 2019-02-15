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В январе омичи чаще всего болели ветрянкой, чесоткой и пневмонией

В январе омичи чаще всего болели ветрянкой, чесоткой и пневмонией

15 февраля 2019, 18:50
Фото: pixabay.com
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в январе этого года отмечен рост заболеваемости ветряной оспой, чесоткой, сальмонеллезом, коклюшем и внебольничной пневмонией.

За первый месяц 2019 года в регионе было зарегистрировало 44 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в этом году составил 1931,9 на 100 тыс. населения. По сравнению с прошлогодним январем это число увеличилось в 1,2 раза.

Кроме этого, в Омской области специалисты наблюдают спад заболеваемости скарлатиной в 1,9 раза, менингококковой инфекцией в 2,5 раза, хроническими вирусными гепатитами – в 1,8 раза, носительством вирусного гепатита В – в 25 раз.

За прошедший январь в области не было зарегистрировано ни одного случая брюшного тифа, дизентерии, дифтерии, полиомиелита, столбняка, кори, краснухи, острого вирусного гепатита В, малярии и трихофитии.

#Новости#ОРВИ#Болезнь#Общество#Омск сегодня
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