Город55
ГлавноеВсе новости
В центре Омска внедорожник вылетел на тротуар, минуя новый забор

В центре Омска внедорожник вылетел на тротуар, минуя новый забор

15 февраля 2019, 07:38
Фото: Евгений Скрыгин / vk.com/aomsk
Авария произошла на улице Ленина.

Вчера днем на одной из центральных магистралей города произошла крупная авария. На улице Ленина в месте пересечения с улицей Броз Тито внедорожник «Тойота» переехал недавно установленный чугунный забор и вылетел на тротуар.

Фотографии появились в группе «Аварийный Омск». Опубликовал их местный житель, оказавшийся на месте ДТП.

Как оказалось, внедорожник оказался на тротуаре у пешеходного перехода из-за столкновения с ВАЗ-2112.

В комментариях омичи рассказали, что виновником аварии был ВАЗ: автомобиль поворачивал налево и не пропустил «Тойоту». Из-за этого внедорожник выехал на тротуар, минуя чугунное ограждение. Официальной информации от ГИБДД пока нет.

#Новости#Авария#ДТП#Аварии#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18