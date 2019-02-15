В центре Омска внедорожник вылетел на тротуар, минуя новый забор

Вчера днем на одной из центральных магистралей города произошла крупная авария. На улице Ленина в месте пересечения с улицей Броз Тито внедорожник «Тойота» переехал недавно установленный чугунный забор и вылетел на тротуар.
Фотографии появились в группе «Аварийный Омск». Опубликовал их местный житель, оказавшийся на месте ДТП.
Как оказалось, внедорожник оказался на тротуаре у пешеходного перехода из-за столкновения с ВАЗ-2112.
В комментариях омичи рассказали, что виновником аварии был ВАЗ: автомобиль поворачивал налево и не пропустил «Тойоту». Из-за этого внедорожник выехал на тротуар, минуя чугунное ограждение. Официальной информации от ГИБДД пока нет.