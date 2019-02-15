В центре Омска внедорожник вылетел на тротуар, минуя новый забор

В комментариях омичи рассказали, что виновником аварии был ВАЗ: автомобиль поворачивал налево и не пропустил «Тойоту». Из-за этого внедорожник выехал на тротуар, минуя чугунное ограждение. Официальной информации от ГИБДД пока нет.