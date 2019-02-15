Город55
ГлавноеВсе новости
В омской школе дети боятся провалиться под рассыпающийся пол

В омской школе дети боятся провалиться под рассыпающийся пол

15 февраля 2019, 17:24
Фото: pixabay.com
В школе №27 по улице Кордная начали разваливаться полы в кабинетах.

В паблике «Инцидент Омск» ученики образовательного учреждения показали фото, в каком состоянии находится напольное покрытие в школе на окраине города.

vk.com/inci55

«Вот в таком состоянии находятся полы в кабинетах 27-й школы по ул. 3-я Кордная, 25а. Иной раз боишься провалиться!» - сообщают школьники.

На рассыпающиеся полы сразу отреагировали в мэрии. В школу №27 сегодня отправили специалиста депобразования.

«Было проведено обследование, выявлено повреждение пола в кабинете №3. В срок до 18 февраля будет проведена работа по замене данного участка пола», - пояснили в пресс-службе администрации Омска.

#Новости#Школьники#Капитальный ремонт школ#Ремонт#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18