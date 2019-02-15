В омской школе дети боятся провалиться под рассыпающийся пол

В паблике «Инцидент Омск» ученики образовательного учреждения показали фото, в каком состоянии находится напольное покрытие в школе на окраине города.
«Вот в таком состоянии находятся полы в кабинетах 27-й школы по ул. 3-я Кордная, 25а. Иной раз боишься провалиться!» - сообщают школьники.
На рассыпающиеся полы сразу отреагировали в мэрии. В школу №27 сегодня отправили специалиста депобразования.
«Было проведено обследование, выявлено повреждение пола в кабинете №3. В срок до 18 февраля будет проведена работа по замене данного участка пола», - пояснили в пресс-службе администрации Омска.