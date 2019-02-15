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В Омске за 72 миллиона рублей продают здание гостиницы напротив аэропорта

В Омске за 72 миллиона рублей продают здание гостиницы напротив аэропорта

15 февраля 2019, 13:05
Фото: google.com/maps
Здание по улице Транссибирская, 25 в 100 метрах от Омского центрального аэропорта выставлено на продажу. Покупателю строение, в котором располагается гостиница «Аэро», обойдется в 72 млн рублей.

Как стало известно Городу55, в Омске на продажу выставлено здание по улице Транссибирская, 25. Общая площадь его внутренних помещений составляет 3278,7 кв. м. Большая часть из них (2 458,5 кв. м) сданы в долгосрочную аренду. Здание продается как готовый арендный бизнес.

Одним из арендаторов помещения является гостиница «Аэро». На первом этаже строения расположен банкетный зал на 40 посадочных мест с кухней, гардеробом и отдельным входом. На втором этаже помещения оборудованы под гостиничные номера площадью 367,4 кв. м.

Как рассказал Городу55 частный риелтор, зданием владеет некое юридическое лицо, которое попросило себя не афишировать.

Впервые на продажу здание встало 9 ноября 2017 года, тогда его планировалось продать за 76 млн рублей, однако уже на следующий день его стоимость упала на 4 млн рублей, таковой остается и по сей день.

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