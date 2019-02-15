В Омске установится весенняя погода

В пятницу, 15 февраля, в регионе сохранится теплая погода. Днем температура воздуха ожидается не ниже -9 градусов. Южный, юго-восточный ветер 6-11 м/с. Местами ожидается небольшой снег, в некоторых районах области может появиться изморозь.
В ночь на субботу, 16 февраля, воздух может остыть до -21 градуса, однако днем на территории области потеплеет до -4...-9. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, местами небольшой снег.
В воскресенье, 17 февраля, ночью температура воздуха может опуститься до -18 градусов, днем же воздух прогреется почти до нуля – в этот день на территории области ожидается от -1 до -6 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Синоптики обещают небольшой снег.