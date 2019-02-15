В Омске установится весенняя погода

В воскресенье, 17 февраля, ночью температура воздуха может опуститься до -18 градусов, днем же воздух прогреется почти до нуля – в этот день на территории области ожидается от -1 до -6 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Синоптики обещают небольшой снег.