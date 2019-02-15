В Омске под суд пойдет 19-летний взломщик сайта оплаты коммуналки

Следствие установило, что фигурант в 2017 году, находясь в городе Балахов, с помощью компьютера и специальной программы получил доступ к сайту в сети Интернет, предназначенному для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг. Злоумышленник получил персональную информацию пользователей и списал бонусы на свой счет, сумма ущерба составила 2,1 тыс. рублей.