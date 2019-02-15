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В Омске под суд пойдет 19-летний взломщик сайта оплаты коммуналки

В Омске под суд пойдет 19-летний взломщик сайта оплаты коммуналки

15 февраля 2019, 14:31
Фото: pixabay.com
В Омске утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Саратовской области.

Молодой человек обвиняется в доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенном из корыстных побуждений.

Следствие установило, что фигурант в 2017 году, находясь в городе Балахов, с помощью компьютера и специальной программы получил доступ к сайту в сети Интернет, предназначенному для совершения платежей и оплаты коммунальных услуг. Злоумышленник получил персональную информацию пользователей и списал бонусы на свой счет, сумма ущерба составила 2,1 тыс. рублей.

После этого парень позвонил в организацию и рассказал, что их система безопасности уязвима, предложив способ ее защиты за вознаграждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд.

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