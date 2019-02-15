Город55
ГлавноеВсе новости
Утром в Омске горел профилакторий на Лизы Чайкиной (фото)

Утром в Омске горел профилакторий на Лизы Чайкиной (фото)

15 февраля 2019, 08:18
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области
Пожар ликвидировали за 42 минуты.

На момент прибытия спасателей в пятиэтажном профилактории на улице Лизы Чайкиной наблюдалось задымление на втором этаже. Из здания были эвакуированы 139 человек. Как отмечают в пресс-службе ведомства, в пожаре никто не пострадал.

Ровно в 7:30 на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. На месте работало 2 звена газодымозащитной службы. В борьбе с огнем участвовало 24 огнеборца и 8 единиц техники.

Площадь пожара, по данным ГУ МЧС России по Омской области, равна 8 кв. м. Спасателям удалось локализовать пожар в 7:42, через 6 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В 8:03 пожар полностью ликвидировали.

#Новости#Пожарно-спасательная часть#Пожарная безопасность#Пожары#Пожары#Пожарные машины#Пожарные#Происшествия#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18