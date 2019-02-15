Утром в Омске горел профилакторий на Лизы Чайкиной (фото)

На момент прибытия спасателей в пятиэтажном профилактории на улице Лизы Чайкиной наблюдалось задымление на втором этаже. Из здания были эвакуированы 139 человек. Как отмечают в пресс-службе ведомства, в пожаре никто не пострадал.