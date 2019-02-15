Утром в Омске горел профилакторий на Лизы Чайкиной (фото)

На момент прибытия спасателей в пятиэтажном профилактории на улице Лизы Чайкиной наблюдалось задымление на втором этаже. Из здания были эвакуированы 139 человек. Как отмечают в пресс-службе ведомства, в пожаре никто не пострадал.
Ровно в 7:30 на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. На месте работало 2 звена газодымозащитной службы. В борьбе с огнем участвовало 24 огнеборца и 8 единиц техники.
Площадь пожара, по данным ГУ МЧС России по Омской области, равна 8 кв. м. Спасателям удалось локализовать пожар в 7:42, через 6 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В 8:03 пожар полностью ликвидировали.