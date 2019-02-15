С начала года Минприроды поймало 5 нарушителей, сливающих отходы без разрешения

На территории Исилькульского района в ходе рейда были задержаны пять нарушителей, которые сливали ЖБО из ассенизаторских машин прямо на почву. Один из них оказался индивидуальным предпринимателем, второй является юридическим лицом – ООО «Жилкомстрой».