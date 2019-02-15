С начала года Минприроды поймало 5 нарушителей, сливающих отходы без разрешения

На территории Исилькульского района в ходе рейда были задержаны пять нарушителей, которые сливали ЖБО из ассенизаторских машин прямо на почву. Один из них оказался индивидуальным предпринимателем, второй является юридическим лицом – ООО «Жилкомстрой».
Общая сумма всех штрафов – 133 тыс. рублей. За похожее правонарушение вблизи деревни Матюшино на территории Казанского сельского поселения было оштрафовано на 100 тысяч рублей ООО «Сибирская земля».
Чаще всего предприятия сбрасывали отходы, не имея лицензии, а размещение отходов I-IV классов опасности подлежит обязательному лицензированию. Во всех случаях материалы проверок направляются в Департамент Росприроднадзора по СФО, сообщили в пресс-службе ведомства.