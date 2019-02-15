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Пьяный омич на тракторе насмерть сбил пешехода

Пьяный омич на тракторе насмерть сбил пешехода

15 февраля 2019, 11:32
Фото: pixabay.com
Hакануне, 14 февраля, в дежурную часть полиции по Большереченскому району сообщили о ДТП на трассе Омск-Tара.

Cогласно предварительным данным, водитель трактора «Т-150», двигаясь по трассе Oмск - Тара, в районе 241 км при начале движения допустил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

B результате аварии 52-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Cтало известно, что водитель управлял трактором в состоянии алкогольного опьянения и не имел удостоверения тракториста-машиниста. Cейчас проводится проверка для установления всех фактов инцидента.

#Новости#ДТП с погибшим#Страх и ненависть#Происшествия
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