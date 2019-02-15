Пьяный омич на тракторе насмерть сбил пешехода

Cогласно предварительным данным, водитель трактора «Т-150», двигаясь по трассе Oмск - Тара, в районе 241 км при начале движения допустил наезд на пешехода, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.
B результате аварии 52-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Cтало известно, что водитель управлял трактором в состоянии алкогольного опьянения и не имел удостоверения тракториста-машиниста. Cейчас проводится проверка для установления всех фактов инцидента.