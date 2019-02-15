Пенсионерка лишилась 130 тысяч после звонка лжеследователя

Женщина рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, пояснил, что заявительнице полагается компенсация в размере 8 млн рублей за приобретенные биологические добавки в фирме, которая сейчас находится под следствием.
Мужчина заявил, что поможет в подаче судебного иска, а для этого необходимо лишь перевести небольшую сумму через платежную систему. Омичка перевела более 130 тыс., а когда «следователь» попросил еще 250 тыс., пенсионерка поняла, что это мошенник, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.