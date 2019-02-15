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Пенсионерка лишилась 130 тысяч после звонка лжеследователя

Пенсионерка лишилась 130 тысяч после звонка лжеследователя

15 февраля 2019, 13:02
Фото: pixabay.com
В дежурную часть полиции по городу Омску обратилась 62-летняя пенсионерка с заявлением о хищении крупной суммы денег.

Женщина рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, пояснил, что заявительнице полагается компенсация в размере 8 млн рублей за приобретенные биологические добавки в фирме, которая сейчас находится под следствием.

Мужчина заявил, что поможет в подаче судебного иска, а для этого необходимо лишь перевести небольшую сумму через платежную систему. Омичка перевела более 130 тыс., а когда «следователь» попросил еще 250 тыс., пенсионерка поняла, что это мошенник, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

#Новости#Пенсионерка#Следователи#Происшествия#Омск сегодня
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