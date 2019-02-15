Пенсионерка лишилась 130 тысяч после звонка лжеследователя

Мужчина заявил, что поможет в подаче судебного иска, а для этого необходимо лишь перевести небольшую сумму через платежную систему. Омичка перевела более 130 тыс., а когда «следователь» попросил еще 250 тыс., пенсионерка поняла, что это мошенник, и обратилась в полицию.