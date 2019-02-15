Остались только стены: в Омске сгорел строящийся дом, пока хозяева были на работе

«Все, что у нее было - это супруг, младшая сестра и дом, в который они вкладывали все свои сбережения! Дом сгорел полностью, остались только стены и кредиты, на что строился этот дом! Сгорело все: документы, вещи, мебель. Не осталось ничего!» - рассказала коллега пострадавшей.