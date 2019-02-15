Город55
ГлавноеВсе новости
Остались только стены: в Омске сгорел строящийся дом, пока хозяева были на работе

Остались только стены: в Омске сгорел строящийся дом, пока хозяева были на работе

15 февраля 2019, 08:20
Фото: Татьяна Лелякина / vk.com/chp55
Вчера в Омске случился пожар: полностью выгорела частная постройка. От двухэтажного дома остались только стены.

Сообщение появилось накануне в паблике «ЧП Омск». Коллега женщины, которой принадлежал дом, рассказала, что сообщение о пожаре та получила от своей соседки во время работы.

«Сегодня раздался звонок, звонила соседка и кричала в трубку, что горит дом! Мы на работе боялись предположить насколько, как давно, из-за чего? Безусловно, женщина сразу же сорвалась и поехала», - сообщает автор публикации.

По словам коллеги пострадавшей, женщина вместе со своим супругом вкладывали в дом все свои сбережения. Пострадавшая – сирота, а мать ее мужа живет в Тюменской области, и возможности помочь у нее нет.

«Все, что у нее было - это супруг, младшая сестра и дом, в который они вкладывали все свои сбережения! Дом сгорел полностью, остались только стены и кредиты, на что строился этот дом! Сгорело все: документы, вещи, мебель. Не осталось ничего!» - рассказала коллега пострадавшей.

Сгоревший дом был не завершен, хозяева жили на первом этаже и по мере возможности достраивали жилище. Почему дом загорелся и выгорел так быстро - пока неизвестно.

Теперь неизвестно, где семья будет жить в ближайшее время. Погорельцы просят неравнодушных омичей помочь хотя бы одеждой и обувью.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18