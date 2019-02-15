Остались только стены: в Омске сгорел строящийся дом, пока хозяева были на работе

Сообщение появилось накануне в паблике «ЧП Омск». Коллега женщины, которой принадлежал дом, рассказала, что сообщение о пожаре та получила от своей соседки во время работы.
«Сегодня раздался звонок, звонила соседка и кричала в трубку, что горит дом! Мы на работе боялись предположить насколько, как давно, из-за чего? Безусловно, женщина сразу же сорвалась и поехала», - сообщает автор публикации.
По словам коллеги пострадавшей, женщина вместе со своим супругом вкладывали в дом все свои сбережения. Пострадавшая – сирота, а мать ее мужа живет в Тюменской области, и возможности помочь у нее нет.
«Все, что у нее было - это супруг, младшая сестра и дом, в который они вкладывали все свои сбережения! Дом сгорел полностью, остались только стены и кредиты, на что строился этот дом! Сгорело все: документы, вещи, мебель. Не осталось ничего!» - рассказала коллега пострадавшей.
Сгоревший дом был не завершен, хозяева жили на первом этаже и по мере возможности достраивали жилище. Почему дом загорелся и выгорел так быстро - пока неизвестно.
Теперь неизвестно, где семья будет жить в ближайшее время. Погорельцы просят неравнодушных омичей помочь хотя бы одеждой и обувью.