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Омский экс-министр Докучаев устраивается в правительство Орловской области

Омский экс-министр Докучаев устраивается в правительство Орловской области

15 февраля 2019, 16:51
Фото: omskportal.ru
Как стало известно Городу55, экс-министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Александр Докучаев в ближайшее время будет назначен руководителем департамента промышленности и торговли правительства Орловской области.

Ныне действующего руководителя департамента Геннадия Парахина вскоре отправят в отставку и на его место уже определена кандидатура Докучаева, сообщил источник.

Напомним, Александр Докучаев пришел в правительство Омской области летом 2017 года, по приглашению губернатора Виктора Назарова. До этого он работал в АО «Омсктрансмаш» и компании «Энергомаш Холдинг».

В ноябре 2017 года пришедший на смену Назарову врио губернатора Александр Бурков уволил Докучаева из правительства из-за транспортного коллапса в подведомственном учреждении «Омскоблавтотранс», когда предприятие из-за долгов прекратило пассажирские перевозки по области.

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