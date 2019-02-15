Омский экс-министр Докучаев устраивается в правительство Орловской области

Ныне действующего руководителя департамента Геннадия Парахина вскоре отправят в отставку и на его место уже определена кандидатура Докучаева, сообщил источник.
Напомним, Александр Докучаев пришел в правительство Омской области летом 2017 года, по приглашению губернатора Виктора Назарова. До этого он работал в АО «Омсктрансмаш» и компании «Энергомаш Холдинг».
В ноябре 2017 года пришедший на смену Назарову врио губернатора Александр Бурков уволил Докучаева из правительства из-за транспортного коллапса в подведомственном учреждении «Омскоблавтотранс», когда предприятие из-за долгов прекратило пассажирские перевозки по области.