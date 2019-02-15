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Омским заключенным запретили общаться с родными

Омским заключенным запретили общаться с родными

15 февраля 2019, 20:00
Фото: pixabay.com
С 14 февраля в исправительных учреждениях региона объявили карантин.

Из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями во всех колониях региона с 19 февраля будут запрещены длительные и краткосрочные свидания. Ограничение снимут только после спада заболеваемости гриппом и ОРВИ в области.

«В настоящее время среди подследственных, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Омской области, лиц, заболевших опасными штаммами вируса гриппа, не выявлено», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в Управлении заверили, что в исправительных учреждениях есть все необходимые лекарства для профилактики и лечения вирусных заболеваний.

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