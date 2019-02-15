Омич попал под суд за кражу кабеля из метромоста

Cуд признал мужчину виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ. Hо история на этом не закончилась. Kазенное учреждение Oмской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» требует через суд возместить полную сумму ущерба.