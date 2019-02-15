Омич хотел пострелять по мишеням, а убил краснокнижную косулю

Подозреваемым оказался 36-летний местный житель, не имеющий разрешения на добычу животных. На допросе мужчина рассказал, что катался на снегоходе и хотел пострелять по мишеням. Вдруг увидел выбежавшую на дорогу косулю, остановился и произвел два метких выстрела.