Город55
ГлавноеВсе новости
На зарплату омским чиновникам потратили 2,5 млрд рублей

На зарплату омским чиновникам потратили 2,5 млрд рублей

15 февраля 2019, 18:00
Фото: pixabay.com
В областном правительстве озвучили расходы на заработную плату госслужащим и работникам госучреждений в 2018 году.

По данным правительства, на чиновников в прошлом году потратили более 2,5 млрд рублей. Приблизительный список госслужащих состоит из 3398 человек, - одному омскому чиновнику в год выплачивают примерно 700 тысяч рублей. В этом году это число увеличивать не планируют.

В школах, больницах и других бюджетных учреждениях трудится в 20 раз больше человек, однако затраты на оплату их труда выше только в 13 раз и составляют 32,8 млрд рублей. В этом году в областном бюджете на зарплату бюджетников заложено 32,7 млрд рублей.

В бюджет региона в 2018 году поступило 28,1 млрд налоговых рублей с доходов физических лиц. Налогоплательщиками-лидерами в прошлом году стали РЖД, Омский завод полипропилена и нефтезавод.

#Новости#Чиновники#Врач#Чиновник#Учитель#Зарплаты#Зарплата#Экономика#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18