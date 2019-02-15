На зарплату омским чиновникам потратили 2,5 млрд рублей

По данным правительства, на чиновников в прошлом году потратили более 2,5 млрд рублей. Приблизительный список госслужащих состоит из 3398 человек, - одному омскому чиновнику в год выплачивают примерно 700 тысяч рублей. В этом году это число увеличивать не планируют.
В школах, больницах и других бюджетных учреждениях трудится в 20 раз больше человек, однако затраты на оплату их труда выше только в 13 раз и составляют 32,8 млрд рублей. В этом году в областном бюджете на зарплату бюджетников заложено 32,7 млрд рублей.
В бюджет региона в 2018 году поступило 28,1 млрд налоговых рублей с доходов физических лиц. Налогоплательщиками-лидерами в прошлом году стали РЖД, Омский завод полипропилена и нефтезавод.