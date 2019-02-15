На зарплату омским чиновникам потратили 2,5 млрд рублей

В школах, больницах и других бюджетных учреждениях трудится в 20 раз больше человек, однако затраты на оплату их труда выше только в 13 раз и составляют 32,8 млрд рублей. В этом году в областном бюджете на зарплату бюджетников заложено 32,7 млрд рублей.