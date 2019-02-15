Магазины «Наполеон» избежали штрафа за торговлю алкоголем без лицензии

В суде выяснилось, что «Наполеон» продавал алкоголь по лицензии, выданной Минэкономики 1 ноября 2017 года, но которая значилась аннулированной. Распоряжением министерства от 24 августа 2018 года действие лицензии было приостановлено, следом сама компания обратилась с просьбой об отзыве лицензии. 7 сентября магазины получили новую лицензию по запросу компании, а в октябре в прокуратуру поступила частная жалоба о том, что магазин «Наполеон» на проспекте Маркса торгует без документов. Протоколы о нарушении составлены 18 декабря 2018 года.