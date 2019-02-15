Магазины «Наполеон» избежали штрафа за торговлю алкоголем без лицензии

Министерство просило привлечь компанию к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ – оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Юрлицу грозил штраф не менее 3 млн рублей или приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток. Представитель ответчика предложил заменить штраф на предупреждение.
В суде выяснилось, что «Наполеон» продавал алкоголь по лицензии, выданной Минэкономики 1 ноября 2017 года, но которая значилась аннулированной. Распоряжением министерства от 24 августа 2018 года действие лицензии было приостановлено, следом сама компания обратилась с просьбой об отзыве лицензии. 7 сентября магазины получили новую лицензию по запросу компании, а в октябре в прокуратуру поступила частная жалоба о том, что магазин «Наполеон» на проспекте Маркса торгует без документов. Протоколы о нарушении составлены 18 декабря 2018 года.
«Разрыв по времени, когда первая лицензия была приостановлена, и до получения второй составил около двух недель. Проданная с 24 августа по 7 сентября алкогольная продукция имеет легальное происхождение, и сделки по ее продаже осуществлены под контролем ЕГАИС <…>. Вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей не было, а имущественный ущерб от бездействия отсутствует», - сказано в материалах дела.
Истец настаивал, что ранее «Наполеон» уже привлекался к административной ответственности в виде предупреждения, а значит, на этот раз мера наказания должна быть более жесткой. На это суд пояснил, что нарушения не аналогичные, да и решения по упомянутому делу еще нет.
В результате суд удовлетворил требования Минэкономики и привлек компанию к ответственности, но в виде предупреждения. Решение может быть обжаловано.