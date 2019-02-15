К приезду Путина и Назарбаева в Омске переименуют остановку

«Hа этой территории с 1833 года располагался поселок Каржас, там проживали преимущественно представители древнего казахского рода. Каржас – один из древнейших казахских родов, к которому принадлежит много выдающихся людей, в том числе ученые, военные», – уточняется в записке к заседанию комитета.