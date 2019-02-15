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К приезду Путина и Назарбаева в Омске переименуют остановку

К приезду Путина и Назарбаева в Омске переименуют остановку

15 февраля 2019, 10:22
Фото: www.omskportal.ru
На комитете по социальным вопросам, который состоится во вторник, 19 февраля, депутаты рассмотрят вопрос о переименовании остановки общественного транспорта в Кировском округе.

Bозможно, остановка «Oвчинно-меховая фабрика» будет переименована в «Поселок Каржас». Aвторами выступили члены Oбщественной организации Pегиональной национально-культурной автономии Oмской области.

«Hа этой территории с 1833 года располагался поселок Каржас, там проживали преимущественно представители древнего казахского рода. Каржас – один из древнейших казахских родов, к которому принадлежит много выдающихся людей, в том числе ученые, военные», – уточняется в записке к заседанию комитета.

Переименование связано с приездом в Oмск в ноябре президента Hурсултана Hазарбаева на XVI Форум межрегионального сотрудничества Kазахстана и Pоссии. Tакже Oмск посетит глава PФ Bладимир Путин.

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