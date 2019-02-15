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Частные инвесторы вложат в «Цифровую долину Сочи» 250 млн рублей

Частные инвесторы вложат в «Цифровую долину Сочи» 250 млн рублей

15 февраля 2019, 18:49
В Сочи на Российском инвестиционном форуме было объявлено о запуске Sochi. Digital Valley («Цифровая долина Сочи»). Это акселератор российских стартапов в IT-сфере. Частные инвесторы вложат в проект 250 миллионов рублей.

Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики «Атом» и администрация города Сочи подписали соглашение о создании акселератора, пишут «Новые известия».

По словам лидера проекта Sochi. Digital Valley, председателя попечительского совета Фонда «Атом» Антона Немкина, к сотрудничеству планируется привлечь многих талантливых разработчиков, которые до сих пор не смогли воплотить в жизнь свой проект. Часто проблема кроется в отсутствии финансирования и некачественной коммуникации. Теперь на одной площадке можно собрать молодые умы и наставников для продвижения стартапов.

Немкин добавил, что рассматривается возможность сотрудничества с Фондом развития интернет-инициатив, который может помочь проекту.

Летом планируется отобрать российские команды разработчиков и их коллег-соотечественников, работающих за границей. Фонд «Атом» выплатит победителям по пять миллионов рублей, часть из которых необходимо будет вложить в развитие своего проекта. Частный бизнес инвестирует в развитие «Цифровой долины» 250 миллионов рублей. Акцент будет сделан на разработках в сфере искусственного интеллекта, «интернета вещей», а также программного обеспечения. Осенью 2019 года будут отобраны первые участники «Цифровой долины».

#Новости#Общество
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