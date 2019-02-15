Частные инвесторы вложат в «Цифровую долину Сочи» 250 млн рублей

Летом планируется отобрать российские команды разработчиков и их коллег-соотечественников, работающих за границей. Фонд «Атом» выплатит победителям по пять миллионов рублей, часть из которых необходимо будет вложить в развитие своего проекта. Частный бизнес инвестирует в развитие «Цифровой долины» 250 миллионов рублей. Акцент будет сделан на разработках в сфере искусственного интеллекта, «интернета вещей», а также программного обеспечения. Осенью 2019 года будут отобраны первые участники «Цифровой долины».