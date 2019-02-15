Частные инвесторы вложат в «Цифровую долину Сочи» 250 млн рублей

Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики «Атом» и администрация города Сочи подписали соглашение о создании акселератора, пишут «Новые известия».
По словам лидера проекта Sochi. Digital Valley, председателя попечительского совета Фонда «Атом» Антона Немкина, к сотрудничеству планируется привлечь многих талантливых разработчиков, которые до сих пор не смогли воплотить в жизнь свой проект. Часто проблема кроется в отсутствии финансирования и некачественной коммуникации. Теперь на одной площадке можно собрать молодые умы и наставников для продвижения стартапов.
Немкин добавил, что рассматривается возможность сотрудничества с Фондом развития интернет-инициатив, который может помочь проекту.
Летом планируется отобрать российские команды разработчиков и их коллег-соотечественников, работающих за границей. Фонд «Атом» выплатит победителям по пять миллионов рублей, часть из которых необходимо будет вложить в развитие своего проекта. Частный бизнес инвестирует в развитие «Цифровой долины» 250 миллионов рублей. Акцент будет сделан на разработках в сфере искусственного интеллекта, «интернета вещей», а также программного обеспечения. Осенью 2019 года будут отобраны первые участники «Цифровой долины».