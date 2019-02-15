Банковские карты омичей оказались в стоп-листе

В редакцию Города55 обратилась омичка, которую не смогли рассчитать по банковской карте в муниципальном автобусе: на экране терминала высветилось «ваша карта в стоп-листе». При этом, настаивает она, в других местах оплата проходит и деньги на карте точно есть. По словам кондуктора, она не в первый раз сталкивается с такими пассажирами, чьи карты почему-то оказались под запретом.
В департаменте транспорта пояснили, что банковская карта попадает в стоп-лист, если ей рассчитались за проезд, а списание не произошло (например, не было денег на карте).
«Следующую поездку оплатить уже не получится - карта в стоп-листе. Нужно зайти на сайт сервиса в личный кабинет, ввести свои данные и, если есть неоплаченные поездки, - оплатить их», - рассказали в ведомстве.
По информации сервиса, карта автоматически удаляется из стоп-листа в течение 10 минут, если долг за поездки полностью погашен, а также при наличии связи с терминалом, через который пассажир пытается оплатить проезд.
«Заходить в ЛК оказалось просто - нужно ввести номер карты и проверочный код с картинки. Пока был долг, в личном кабинет была надпись, что карта не может быть использована для оплаты проезда из-за долга в 25 рублей, и красная кнопка, чтобы оплатить задолженность. На нее нажимаешь - и все: списывается 25 рублей и кнопка исчезает», - поделилась деталями процесса омичка.