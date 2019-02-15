Банковские карты омичей оказались в стоп-листе

В редакцию Города55 обратилась омичка, которую не смогли рассчитать по банковской карте в муниципальном автобусе: на экране терминала высветилось «ваша карта в стоп-листе». При этом, настаивает она, в других местах оплата проходит и деньги на карте точно есть. По словам кондуктора, она не в первый раз сталкивается с такими пассажирами, чьи карты почему-то оказались под запретом.