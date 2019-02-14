Задержанный за кражу влюбленный омич зачитал рэп в отделении полиции (Видео)

Запись с исполнением трека сразу набрала популярность. Комментаторы не заставили себя долго ждать: «Талант! Нужно отпускать!», «Заснул в камере - очнулся в туре», - пишут пользователи. Один из омичей отметил, что произошла революция в мире тюремного шоу-бизнеса. Основная масса подписчиков просит отпустить парней и сильно не наказывать.