Задержанный за кражу влюбленный омич зачитал рэп в отделении полиции (Видео)

В группе ведомства появилось видео, на котором задержанный за кражу омич зачитал рэп.
После выступления молодой человек рассказал, почему его с друзьями доставили в отделение полиции. Причина оказалась не менее романтичной. Выяснилось, что парень украл коньяк, который хотел подарить своей девушке на 14 февраля.
«Я безработный, а девушка работает, хотел принести подарок», - рассказал задержанный.
Запись с исполнением трека сразу набрала популярность. Комментаторы не заставили себя долго ждать: «Талант! Нужно отпускать!», «Заснул в камере - очнулся в туре», - пишут пользователи. Один из омичей отметил, что произошла революция в мире тюремного шоу-бизнеса. Основная масса подписчиков просит отпустить парней и сильно не наказывать.