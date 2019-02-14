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Задержанный за кражу влюбленный омич зачитал рэп в отделении полиции (Видео)

Задержанный за кражу влюбленный омич зачитал рэп в отделении полиции (Видео)

14 февраля 2019, 11:10
Фото: vk.com/55mvd
Пресс-служба УМВД России по Омской области решила оригинальным способом напомнить омичам о Дне святого Валентина.

В группе ведомства появилось видео, на котором задержанный за кражу омич зачитал рэп.

После выступления молодой человек рассказал, почему его с друзьями доставили в отделение полиции. Причина оказалась не менее романтичной. Выяснилось, что парень украл коньяк, который хотел подарить своей девушке на 14 февраля.

«Я безработный, а девушка работает, хотел принести подарок», - рассказал задержанный.

Запись с исполнением трека сразу набрала популярность. Комментаторы не заставили себя долго ждать: «Талант! Нужно отпускать!», «Заснул в камере - очнулся в туре», - пишут пользователи. Один из омичей отметил, что произошла революция в мире тюремного шоу-бизнеса. Основная масса подписчиков просит отпустить парней и сильно не наказывать.

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