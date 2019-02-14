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Posted 14 февраля 2019,, 03:00

Published 14 февраля 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В ТВЦ «Каскад» открылся фирменный магазин женской одежды Avelon

14 февраля 2019, 03:00
Компания Avelon существует на рынке производства модной легкой одежды более 30 лет.

Удобные конструкции изделий, ориентированные на особенности фигур сибирячек, позволят одеться девушкам от 42 до 54 размеров.

Теперь и жительницам Омска легко купить модную трендовую новинку по доступной цене! Коллекции обновляются еженедельно. В фирменных магазинах сети Avelon можно выбрать комплект для офиса, стильные жакеты, брюки, наряды в стиле casual, а также коктейльные платья к предстоящим весенним праздникам.

Адрес: проспект Карла Маркса, 24, ТВЦ «Каскад», 2 этаж, магазин № 241

тел.:+7(3812) 92 50 33, +7 913 628 47 41

На правах рекламы.

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