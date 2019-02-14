В ТВЦ «Каскад» открылся фирменный магазин женской одежды Avelon

Posted 14 февраля 2019,, 03:00
Published 14 февраля 2019,, 03:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Удобные конструкции изделий, ориентированные на особенности фигур сибирячек, позволят одеться девушкам от 42 до 54 размеров.
Теперь и жительницам Омска легко купить модную трендовую новинку по доступной цене! Коллекции обновляются еженедельно. В фирменных магазинах сети Avelon можно выбрать комплект для офиса, стильные жакеты, брюки, наряды в стиле casual, а также коктейльные платья к предстоящим весенним праздникам.
Адрес: проспект Карла Маркса, 24, ТВЦ «Каскад», 2 этаж, магазин № 241
тел.:+7(3812) 92 50 33, +7 913 628 47 41
На правах рекламы.