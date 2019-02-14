В ТВЦ «Каскад» открылся фирменный магазин женской одежды Avelon

Теперь и жительницам Омска легко купить модную трендовую новинку по доступной цене! Коллекции обновляются еженедельно. В фирменных магазинах сети Avelon можно выбрать комплект для офиса, стильные жакеты, брюки, наряды в стиле casual, а также коктейльные платья к предстоящим весенним праздникам.