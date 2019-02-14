В ночном ДТП в Нефтяниках собралось три машины

Фотографии ДТП появились в паблике «ЧП Омск» «ВКонтакте». На фотографиях видна машина скорой помощи, но очевидцы о пострадавших не сообщили.
Омичи в комментариях отметили неорганизованность аварийной ситуации. По словам других водителей, на месте аварии не поставили никаких аварийных знаков до того, как в столкнувшиеся машины не прилетела еще одна.
«Они поначалу вообще не выставили ничего, я был там еще до 15-шки, в оба направления водители по левому ряду с трудом подтормаживали и объезжали это, когда в них влетела 15-шка, поставили красную канистру», - сообщают очевидцы произошедшего.