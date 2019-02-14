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В ночном ДТП в Нефтяниках собралось три машины

В ночном ДТП в Нефтяниках собралось три машины

14 февраля 2019, 07:25
Фото: vk.com/chp55
Вчера вечером около СибАДИ произошла тройная авария. Сначала столкнулись два авто, позже в них въехало третье.

Фотографии ДТП появились в паблике «ЧП Омск» «ВКонтакте». На фотографиях видна машина скорой помощи, но очевидцы о пострадавших не сообщили.

Омичи в комментариях отметили неорганизованность аварийной ситуации. По словам других водителей, на месте аварии не поставили никаких аварийных знаков до того, как в столкнувшиеся машины не прилетела еще одна.

«Они поначалу вообще не выставили ничего, я был там еще до 15-шки, в оба направления водители по левому ряду с трудом подтормаживали и объезжали это, когда в них влетела 15-шка, поставили красную канистру», - сообщают очевидцы произошедшего.

#Новости#Тройное ДТП#ДТП#Массовое ДТП#Происшествия#Омск сегодня
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