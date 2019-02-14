В ближайшие три года в Омске построят 13 детсадов и 1 купят

С этого года Омская область участвует в национальном проекте «Демография». В рамках проекта за три года в регионе планируется создать свыше 5 тысяч мест дошкольного образования, в том числе более 1 000 мест будет создана уже в этом году.
На организацию мест в детсадах направят 1 млрд 790 млн рублей, из них более 58 млн рублей выделят из областного бюджета. В 2019 году на создание дополнительных дошкольных мест в рамках нацпроекта выделят свыше 190 млн рублей.
По данным министерства образования региона, строительство четырех из 13 детсадов начнется уже в этом году. Кроме этого, в ближайшие три года предстоит построить шесть среднеобразовательных школ, начало строительства двух из них запланировано в Омске и Исилькуле на 2019 год.
В прошлом году на территории Омской области посредством ремонта и материально-технического оснащения было создано 350 дополнительных мест дошкольного образования. 185 мест заняли дети до 3 лет, остальные 165 мест – дети от 3 до 7 лет.