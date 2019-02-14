В ближайшие три года в Омске построят 13 детсадов и 1 купят

По данным министерства образования региона, строительство четырех из 13 детсадов начнется уже в этом году. Кроме этого, в ближайшие три года предстоит построить шесть среднеобразовательных школ, начало строительства двух из них запланировано в Омске и Исилькуле на 2019 год.