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В 2021 году в Омске достроят каталитический завод

В 2021 году в Омске достроят каталитический завод

14 февраля 2019, 18:59
Фото: www.omskportal.ru
Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи «Газпром нефть», Минпромторг РФ и правительство Омской области заключили специальный инвестиционный контракт по созданию высокотехнологичного производства катализаторов для улучшения нефтепереработки.

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор «Газпромнефть-Каталитические системы» Александр Чембулаев.

По мнению губернатора Александра Буркова, эти инвестиции важны для дальнейшего развития области. Благодаря проекту в Омской области будет создано порядка 300 высокотехнологичных рабочих мест. Современное оборудование и технологии мировых стандартов исключают излишнее загрязнение региона.

«Новое высокотехнологичное предприятие создаст рабочие места для специалистов, которых уже готовят омские вузы. Для региона производство даст импульс к росту строительного комплекса и сопутствующей инфраструктуры, что также повышает инвестиционную привлекательность и экономический потенциал Омской области», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

«Новое производство будет ориентировано не только на внутренний рынок, но и сможет представить качественные российские каталитические системы зарубежным потребителям», — отметил председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Будущее катализаторное производство обеспечит выпуск компонентов катализаторов и носителей из сырья от отечественных поставщиков. Современные системы управления и оборудование позволят подстраивать технику под требования заказчика. Контролировать качество будут собственная аналитическая лаборатория и инженерный центр. Катализаторы и технологии их производства защищены 35 российскими и международными патентами.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что производимая продукция сможет на равных конкурировать с импортными аналогами на внутреннем и международном рынках.

«Для производства катализаторов будет применяться российская технология, не имеющая аналогов в мире. Подписанный документ является дополнительным стабилизирующим фактором в таком комплексном проекте федерального уровня», — подчеркнул Мантуров.

Строительство комплекса мощностью 21 тыс. тонн катализаторов в год планируется завершить в 2021 году. Ранее предполагалось, что завод начнет функционировать уже в 2020 году.

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