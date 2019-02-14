В 2021 году в Омске достроят каталитический завод

Будущее катализаторное производство обеспечит выпуск компонентов катализаторов и носителей из сырья от отечественных поставщиков. Современные системы управления и оборудование позволят подстраивать технику под требования заказчика. Контролировать качество будут собственная аналитическая лаборатория и инженерный центр. Катализаторы и технологии их производства защищены 35 российскими и международными патентами.